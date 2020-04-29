كل ما تريد معرفته عن إبراهيم الحساوي

أعلن الفنان السعودي إبراهيم الحساوي عن وفاة زوجته اليوم الثلاثاء بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
حيث كتب على تويتر "إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. انتقلت اليوم روح أختي إلى ربها بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذي فتت جسمها وأنهكها".
وأضاف "أشد وجعاً من الفقد أن اختي وافتها المنية وأنا بعيد عن البلاد ورحلات الطيران معلقة لا قادر أطير وأحضر العزاء ولا قادر اتصالح مع بقائي بعيد
وقد قوبل الحساوي بتغريدات مغزيه له على وفاة زوجته من بين محبيه على تويتر، ونقدم إليكم بعض المعلومات الخاصة بالحساوي.
ولد إبراهيم الحساوي في 6 نوفمبر 1964، يعمل ممثل وشاعر ومخرج ومنتج سعودي.
كانت بدايته من خلال المسرح وتحديداً من خلال مسرح نادي العدالة السعودي وكان ذلك سنة 1980، ثم شارك في أول عمل تلفزيوني، وكان في سنة 1989 عبر مسلسل خزنة.
كما ألف الحساوي أعمال فنية هي أخوات موسي 2007 ومحبوب في ثوب مقلوب هي مسرحية وسليم لكل مصاب والفضيحة.
كما شارك في مسلسلات متعددة هي خزنة وطاش ما طاش والحاسة السادسة وقلوب من ورق ودرب المحبة وعصام ورشا وأيام الشتات ومجاديف الأمل ودعاة على أبواب جهنم وحارتنا الحلوة والساكنات في قلوبنا وليلي وبيني وبينك والدوائر وقلب أبيض وعلى موتها أغني وأنين وأيام وليالي وطلال الماضي ويا نصيب يا نخيب وأنا أسف يا رياض وبدون فلتر.
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