مصطفى الخاني بصور نادرة له ولـ تيم حسن منذ 23 سنة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري ​مصطفى الخاني​ الشهير بدور "النمس" في المسلسل الشهير "​باب الحارة​" صور نادرة له برفقة الممثل السوري ​تيم حسن​ وعدد من اصدقائهم تعود الى عام 1997، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق مصطفى على الصور قائلا: "هدول الصور من عام 1997 كنا طلاب سنة أولى في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق ، وكنا بزيارة لمنزل أحد الشباب من خارج الوسط الفني لمباركته بعيد ميلاده ، فيكم تحزروا مين بالصور".

وقد شكّلت هذه الصور مفاجأة مميزة للمتابعين.

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