كارين رزق الله لجمهور "بردانة أنا": "احلى عالم والله"

ميرنا وليد - بيروت - توجّهت الممثلة اللبنانية ​كارين رزق الله​ بالشكر لجمهور مسلسلها "​بردانة أنا​"، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "بشكركن كلكن عمحبتكن ودعمكن ... احلى عالم والله .. بحبكن قد الدني ! تسلينا الليلة وبكرا منحضر سوا الحلقة".

الجدير ذكره ان " بردانة انا " من بطولة: كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، وسام حنا، رولا حمادة، جوزيف بو نصار، نهلا داوود، جهاد الأندري، أسعد رشدان، مارينال سركيس، أليكو داوود، ميراي بانوسيان، هادي أبو عياش، جناح فاخوري، جمال حمدان، ساندرا منصور، جويل حمصي وغيرهم.

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