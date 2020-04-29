كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة مرتقبة في الحلقة السابعة من مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هشام تحسين منتج مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام عن أن حلقة الخميس 30 أبريل الجاري ستشهد مفاجأة ستغير من مجرى أحداثه.

ومن المقرر بحسب تصريحاته الصحفية أن تتضمن نقلة درامية كبيرة تغير مجرى أحداث المسلسل.

ورفض هشام تحسين الكشف عن تفاصيل الحلقة، حيث اكتفى بقول إن مجرى الأحداث سيتغير مع ظهور شخصية محورية جديدة لم تظهر من قبل ما سيزيد من سخونة الأحداث، وسرعة وتيرتها.