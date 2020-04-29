تراند اليوم : بتسجيل صوتي .. سوسن بدر تكشف عن رأيها في ياسمين عبد العزيز

عبرت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل “ونحب تاني ليه” من تأليف الفنان عمرو محمود ياسين الذي جمعتها به ‏صداقة قديمة إلا أنها المرة الأولى التي تعمل فيها معه.‏

أضافت بدر في تسجيل صوتي لبرنامج “The Insider بالعربي” على قناة “دبي” أن المخرج مصطفى فكري لديه حس فكاهي عالي ساعد الممثلين ‏على القيام بأدوارهم.‏

وعن الفنانة ياسمين عبد العزيز صرحت سوسن بدر أنها تمتلك موهبة ومنحة اختصها بها الله عن ممثلات كثيرات وهي أن تقدم ‏شخصية كوميدية بشكل لطيف على الشاشة.‏

مسلسل “ونحب تاني ليه” من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، ‏وسوسن بدر، وكريم فهمي وسمر مرسي، وتدور حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية‎.‎