تراند اليوم : عاجل.. جيجي حديد حامل بطفلها الأول من زين مالك

وكالات

فجرت مصادر مقربة من عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية “جيجي حديد” أنها حامل بطفلها الأول من المطرب البريطاني باكستاني الأصل زين مالك.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن عارضة أزياء مجلة فوج جيجي حديد حامل في الشهر الخامس بطفلها الأول من صديقها البريطاني زين مالك ، وهو مغني منفرد اشتهر مع فرقة One Direction ، وفقًا لموقع TMZ.

وظهرت عارضة أزياء بيت فيكتوريا سيكريت وحبيبها معًا وجمعت علاقة عاطفية بين الاثنين في عام 2015 ولكنهما انفصلا في عام 2018، قبل أن يظهرا معًا من جديد بحلول ديسمبر من العام الماضي وفي فبراير 2020 احتفلا سويًا بعيد الحب ليعلنا رسميًا عودة علاقتهما.