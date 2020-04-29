تراند اليوم : دينا فؤاد لجمهور الإختيار : إوعوا تكرهوني

علقت دينا فؤاد على مشاركتها في مسلسل “الاختيار” والذي يروي قصة حياة الشهيد أحمد المنسي والمشارك في رمضان 2020.

وتشارك دينا فؤاد في المسلسل بدرو نسرين العشماوي زوجة الإرهابي هشام العشماوي.

وكتبت دينا فؤاد عبر صفحتها الرسمية:”ليا الشرف وفخورة أني بشارك في عمل عظيم في حجم مسلسل الإختيار⁦، (نسرين عشماوي) دور مختلف تمامًا عن أى دور جسدته قبل كدا، اوعوا تكرهونى.. منتظرة رأيكم في شخصية نسرين عشماوي”.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ‏ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي‎.