تراند اليوم : شوف رأي الأخ الكبير لرامز جلال في مقالبه

علق الفنان ياسر جلال على برامج المقالب التى يقدمها شقيقه رامز والانتقادات التي توجه له.

وقال فى تصريحات لـ”صدى البلد”:” رامز فنان كبير ويجتهد، ويقدم لون برامج ناجح في العالم بأكمله، واستطاع أن يحقق من خلال برامج المقالب الخاص به شعبية كبيرة، حتى أن الأطفال معجبون بما يقدمه، وشعبيته ليست في مصر فقط بل في العالم العربي كله”.

ويشارك ياسر فى موسم رمضان بمسلسل ” الفتوة”، وأحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال يقوم بالتصوير لمسلسل الجديد الفتوه الذي من المقرر ان يتم عرضة في رمضان القادم ويشارك في البطولة الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ويسجل “الفتوة” التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدموا سويًا مسلسل “لمس أكتاف” العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.