تراند اليوم : ماذا فعل “المنسى” فى الحلقة الخامسة من “الاختيار”

شيرين طلعت

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل “الاختيار”، مساء اليوم الثلاثاء، بوصول “المنسى” إلى كتيبته 103 بالعريش، حيث شن الارهابيين أعمال تفجيرية راح ضحيتها نقيب “فتحى” الذى يقوم بدوره محمد امام.

ونجد “المنسى” يقوم بإيقاظ الجنود فى الساعة 2 صباحاً ويجمعهم ليسألهم “انتوا هنا ليه”، ويستمع إلى اجاباتهم، ويقول لهم “اننا هنا لنحمى أولادنا وأهالينا..ونؤمن حياة جيدة لنا ولأولادنا ونحافظ على قطعة غالية من الوطن وهى سيناء.

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وعلى الجانب الآخر، يقرر “هشام عشماوى” عدم العودة إلى سوريا، والبقاء فى مصر والقيام بالعمليات الإرهابية داخل مصر، ويذهب إلى مقابلة أحد زعماء جبهة النصرة الذى يرحب به بعدما ما سمع عنه فى سوريا.

وتدور حلقات مسلسل “الاختيار” حول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين “مربع البرث”.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام، وآسر ياسين، ومحمد رجب، واياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، ورامز أمير، وحازم سمير، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.