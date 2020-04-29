تراند اليوم : أيام قليلة علي إنتهاء تصوير مشاهد سكر زيادة

قارب صناع مسلسل “سكر زيادة” على الانتهاء من تصوير المسلسل، ولم يتبق لهم سوى 3 أيام فقط، لينتهوا من تصويره كاملا في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل “سكر زيادة” لـ نادية الجندي ونبيلة عبيد

مسلسل “سكر زيادة” يشهد التعاون الأول بين نادية الجندي ونبيلة عبيد، كما يشارك به عدد كبير من النجوم منهم سميحة أيوب وهالة فاخر.

مسلسل “سكر زيادة”، مستوحى من المُسلسل الشهير “The golden girls”، وتجري أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معًا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان ، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

المسلسل من إنتاج شركة الصباح للمنتج الكبير ” صادق الصباح” ، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانة مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.