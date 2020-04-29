المسلسل الكويتي "رحى الأيام " متهم بالعنصرية ويسبب ضجة واسعة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سبب المسلسل الكويتي "رحى الأيام" ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور 5 حلقات منه، إثر تداوله مشهدًا وصفه المتابعون بأنه "عنصري" ومسيء لشريحة واسعة من الكويتيين.

وتضمن المشهد الذي تم تداوله على نطاقٍ واسع ظهور طفل قادم من منطقة نجد السعودية، وهو من الشخصيات البارزة في العمل، يلفظ حرف الجيم بمفرداته، قبل أن تستنكره الشخصية المرافقة له بالمشهد وتطالبه بلفظه ياء بدل الجيم، لترد عليها أخرى بأنه وأهل المنطقة التي جاء منها لا يعرفون لهجة الكويتيين.

واعتبر مغردونعلى تويتر أن المشهد يحتوي في مضمونه نفساً عنصرياً وتزييفاً للحقائق، مشيرين إلى "أن المشهد يقصد أن كل من يلفظ حرف الجيم ليس كويتيا"، وذلك بالرغم من أن الحوار كان مقصوداً منه الطفل الذي قال إنه قادم إلى الكويت مع "العقيلات".

ورغم أن الآراء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أشادت بالعمل وأحداثه، وحكايات الآباء والأجداد، كما أشادوا بدور الطفل "عزيز" وتجسيده الجيّد للشخصية، ولكن كانت هناك آراء أتهمت فريق عمل المسلسل بأنه يقدم صورة غير حقيقية عن بعض العادات وبالذات في أسلوب الحديث باللهجة ومدى إتقانها، وهو ما اعتبره متابعون بأنها انتقادات مبالغ فيها وأن المهم هو فكرة العمل بعيدًا عن مثل هذه الأمور.

وجاء في تعليقات المغردين: "سقطة جديدة لتلفزيون الكويت مشهد من مسلسل يدلّس بأن من ينطق حرف الجيم وليس الياء ، لا يعرف اللهجة الكويتية".

Advertisements

وعلق آخر:"المسلسل عن منطقة جبله وشرق والمرقاب وكانو ينطقون الجيم ياء وهذا صحيح وموثق بالتاريخ الكويتي اما من ينطق الجيم فهم أهل الفنطاس والقروية وقبائل أهل البادية...وين الغلط بالموضوع !!!

ورد آخر معلقا:"الغلط طال عمرك تقوله مايعرف حجي الكويتيين. واقتصر المقطع على ان الياي كويتيه والجيم مو كويتيه ، وهنا تقع المغالطه".

و"العقيلات" هم قبائل وأسر متحضرة من منطقة نجد في السعودية وتحديداً منطقة القصيم وحائل اشتهروا بالتجارة المختلفة، حيث كانوا يتاجرون في الكويت والعراق والشام وغيرها، وعُرفوا بهذا الاسم نسبةً إلى زيهم ولبسهم العقال الذي يُشد به الرأس والذي يميزهم عن بقية أهل نجد.

ويُعرض مسلسل "رحى الأيام" على التلفزيون الكويتي، وهو عمل تراثي يتناول أربع حقب زمنية في تاريخ الخليج تعود لمئات الأعوام، وهو من تأليف الكاتب مشاري العميري وإخراج حمد النوري.

ويشارك في العمل نخبة من نجوم الكويت والخليج، منهم جاسم النبهان، مريم الغامدي، نور، مشاري البلام، شيلاء سبت وياسة و عبدالإمام عبدالله، وآخرون.