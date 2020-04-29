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رئيس الرقابة : "رامز مجنون رسمى" يروج للعنف ويبعث رسائل سلبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية لـ"الخليج 365"، إن جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية حرر  محضر ضد برنامج "رامز مجنون رسمى"، والقناة العارضة للبرنامج. 

 

وأشار رئيس هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية، أن المشكلة ليست في موافقة الضيف من عدمه وإنما في الرسائل السلبية التي يبثها البرنامج والذي يتسم بالسادية والعنف.

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وأوضح عبد الجليل أن المحضر من المقرر تحويله إلي النيابة ثم قضية تنظر في المحاكم مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تحرك علي مستوي أكبر، وأن يكون هناك مخاطبة للمملكة لأن القناة العارضة جنسيتها سعودية لكنها تحمل اسم مصر وتبث محتوي مصري.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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