شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة : "رامز مجنون رسمى" يروج للعنف ويبعث رسائل سلبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية لـ"الخليج 365"، إن جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية حرر محضر ضد برنامج "رامز مجنون رسمى"، والقناة العارضة للبرنامج.
وأشار رئيس هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية، أن المشكلة ليست في موافقة الضيف من عدمه وإنما في الرسائل السلبية التي يبثها البرنامج والذي يتسم بالسادية والعنف.
وأوضح عبد الجليل أن المحضر من المقرر تحويله إلي النيابة ثم قضية تنظر في المحاكم مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تحرك علي مستوي أكبر، وأن يكون هناك مخاطبة للمملكة السعودية لأن القناة العارضة جنسيتها سعودية لكنها تحمل اسم مصر وتبث محتوي مصري.
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