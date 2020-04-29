شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه".. شريف منير يحذر ياسمين عبد العزيز من خوض أى علاقة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "ونحب تاني ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يذاع على قناة cbc، وCBC دراما، بمشادة بين شريف منير وكريم فهمى، عندما دخل شريف الجاليرى الخاص بياسمين ليجدهما يتحدثان وقد ظهر عليهما الإعجاب المتبادل.

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وهنا جن جنون شريف منير، وبدأ بالتهكم على ما رأى، وقال لهما من الظاهر إنه قد أتى فى وقت غير مناسب، مما أصاب ياسمين عبد العزيز بالارتباك، فقام شريف بتعريف نفسه لكريم قائلا إنه الزوج السابق لياسمين، وتبدأ نبرة التحدى فى الحديث بين الطرفين، ولكن ترفض ياسمين ما يحدث وتتركهما وتذهب إلى مكتبها مسرعة، مما يجعل كريم ينصرف عن المكان.

يذهب شريف لمكتب ياسمين منفعلا، ليسألها ما العلاقة التى تربطها بهذا الشخص، وتأبى ياسمين أن ترد في البداية وتقول إنه ليس له علاقة بحياتها الشخصية، وهنا يتوعد شريف ياسمين ويهددها بابنتها إذا فكرت في خوض أي علاقة جديدة، وينهى حديثه بأنه قد أتى ليعتذر لها عما بدر منه أمس ولكن يعتقد أن هذا الوقت ليس المناسب للاعتذار.