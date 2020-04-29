شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تخون أحمد زاهر مع شقيقه فى الحلقة الخامسة من مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "البرنس"، المذاع على قناتى dmc ، وdmc دراما، خلال أيام شهر رمضان، بمراودة "المعلمة فدوى" روجينا، لـ"ياسر" محمد علاء شقيق زوجها "فتحى" أحمد زاهر عن نفسه، وحاولت أن تقنعه بحبها له، بعد أن لمحت له فى الحلقات السابقة قبل أن تعترف له الليلة.

فى الجانب الآخر، ذهبت "علا" نور اللبنانية ووالدتها لزيارة شقيقها "حمادة" محمد مهران فى السجن، بصحبة "رضوان البرنس" محمد رمضان، الذى أصر على ألا يتركهما وحدهما، وسيطرت حالة من البكاء بين كل الأطراف حيث تسبب المشهد فى بكاء مشاهدى المسلسل لدلالته عن حب الأخوات لبعضهما رغم المشاكل والأزمات بينهما.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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