شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى مع المشرحة والعفاريت فى خامس حلقات "عمر ودياب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل عمر ودياب، العديد من الأحداث الكوميدية واختلاف كبير فى خطوط العمل، وذلك بعدما بدأت الحلقة بمحاولة الثنائي عمر ودياب البحث عن عمل جديد بعدما فقدوا عملهم في الحلقات السابقة ممثلاً في شركة "فلوسكوا" لتوصيل الأموال.

ليلتحق الثنائي بالعمل في المستشفى عن طريق دكتور جارهم في المنطقة، والذي منحهما فرصة جديدة، حيث عمل ربيع (عمر) في دور عامل نظافة داخل المستشفى بينما عمل خاطر في المشرحة ليقعا في ورطة جديدة عبر فقد جثة من الجثث، وما ان خرجوا من المستشفى للبحث عن حل حتي وجدوا أنفسهم أمام عفريت تلك الجثة، وهو الفنان احمد فتحي، الذى شارك خلال الحلقة كضيف شرف المسلسل.

Advertisements

مسلسل "عمر ودياب" يعرض علي شاشة ON في تمام الساعة الـ 6.30 بينما يعرض علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.