شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى ينشر فيديو من وراء كواليس تصوير مشهد هجوم كمين العريش بمسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج بيتي ميمي، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو من كواليس تصوير مشهد هجوم كمين العريش، ضمن الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار، بطولة النجم أمير كرارة، والتى استشهد فيها الضابط "فتحي" مسئول الكمين، والذي كان يؤدي دورها النجم محمد إمام.

ونشر ميمي مقطع الفيديو الذي شهد تصوير المعركة الدامية التي نشبت بين رجال القوات المسلحة والعناصر الإرهابية في سيناء، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وشهدت الحلقة الخامسة من المسلسل استشهاد الفنان محمد إمام خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on حيث يجسد شخصية النقيب فتحي الضابط في أحد الأكمنة بسيناء بعد الهجوم بمدافع الهاون والأسلحة الثقيلة على الكمين، وخلال معركة شرسة بين قوة الكمين بقيادة إمام وبين مجموعات الإرهابيين يستشهد فى مشهد مؤثر جدا يدمى القلوب.

وقد استهلت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار بضربات قوية من قبل أحمد المنسي ورجاله، وكذلك الجماعات الإرهابية، التي حصدت عددا كبيرا من أبناء الوطن، لكن محمد إمام يفجر المكان بعدد من الإرهابين، مضحيًا بحياته وقبلها خلال اتصاله بالمنسي يقول له قبل استشهاده: "أنا بموت يا أحمد قول لأمي ابنك مات بطل".

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يذكر أن محمد إمام كان قد ظهر في الحلقة الرابعة من المسلسل كقائد مع إحدى الكتائب في شمال سيناء، وقدم مشهدا مع أحد الجنود غلبت عليه الكوميديا، حيث شاهد عسكري وهو يتحدث مع خطيبته فى الهاتف، وقال له بطريقة كوميدية: "أنت عمال تتنحنح وتحب في التليفون، وأنا قولت محدش يتكلم في التليفون أثناء الخدمة"، ليرد الجندى: "أنا بكلمها للشديد القوى.. أنا خاطبها من 3 سنين، وكنت بطمن على عمى عشان بيموت"، وفى حالة إنسانية أعطى محمد إمام هاتفه للجندى ليتحدث مع خطيبته، وخلال تلك الأحداث يحدث هجوم إرهابى على الكتيبة لتنتهى الحلقة.





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.