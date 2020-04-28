حلا شيحة تستقبل رمضان بجلسة تصوير شفافة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لاقت الفنانة المصرية حلا شيحة هجوماً شرساً من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعيها عبر انستجرام، بسبب صور نشرتها الممثلة الشابة، وصفوها منتقدوها بأنها جريئة جداً

الصور التي نشرتها حلا من كواليس تصوير تتر مسلسلها الرمضاني الجديد «خيانة عهد»، ظهرت مرتدية فيها فستان أسود شفاف بشكل مثير، مسدلة شعرها الأسود، ومتزينة بأحمر شفاة صارخ، حيث اعرب عدد من متابعيها عن استغرابهم من جرأة الفنانة في نشر هذه اللقطات دون مراعاة قدسية الشهر الفضيل.

Advertisements

حلا كانت قد صرحت حديثاً في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن» بتعرضها للكثير من المضايقات منذ قرارها بخلع النقاب والحجاب وعودتها للفن بعد اعتزال طويل، وقالت: «اتعرض لمضايقات كبيرة منذ عودتي للفن و اكتشفت وجود كارهين مهمتهم الوحيدة هي الهجوم على الفنان ونشر تعليقات سلبية، يوجد جزء كبير من الجمهور رحب بعودتي للفن على الرغم من التعليقات السلبية التي أواجهها» مشددة على أنها تحب الفن كثيرًا ليس لأنها من عائلة فنية فحسب بل لأنها ومنذ طفولتها متعلقة بالتمثيل وعودتها للفن مرة أخرى نابعة من حبها للتمثيل ليس إلا.

وتابعت، أنها كانت تود في نفس الوقت تكوين عائلة وهذا ما فعلته عند ابتعادها عن الفن لافتة إلى أن كل شيء يحدث في الحياة يحدث لسبب، وأضافت: «حسيت إني محتاجة تغيير في حياتي.. حلو البني آدم يدور على الحاجة اللي تسعده وأنا مع كل مرحلة بتطور».

يُذكر أن حلا شيحة تشارك في بطولة «خيانة عهد» أمام يسرا، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.