دينا فؤاد لـ"الخليج 365": دوري في "الاختيار" مغامرة كبيرة

أكدت الفنانة المصرية دينا فؤاد، أنها لم تتردد في الموافقة على تجسيد شخصية زوجة الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل"الاختيار" بطولة أمير كرارة و أحمد العوضي من إخراج بيتر ميمي.



وأضافت فؤاد لـ"الخليج 365": "دوري في "الاختيار" مغامرة كبيرة، لأن هذا العمل وطنيا، وأجسد زوجة رجل خائن لبلده ومتآمر عليها، والجمهور يتأثر بهذا النمط من الأدوار، فقد تمردت في هذا العمل على كل الشخصيات التي قدمتها و غيرت جلدي تماما".

وعن أصعب مشاهد المسلسل قالت: "أصعب مشهد صورته هو المواجهة بيني وبين عائلة الإرهابي هشام عشماوي الذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي بعد تحقيقات النيابة، وأتمنى أن ينال أدائي إعجاب الجمهور والنقاد لأن دوري مركب وفيه تحولات كثيرة".





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وحول كواليس تصوير مسلسل الاختيار، قالت: "أغلب فريق العمل تعاونت معه في مسلسل "كلبش" عدا الفنان أحمد العوضي وهو ممثل مجتهد جدا وينتظره مستقبل مشرق،أما المخرج بيتر ميمي فإنه متعاون مع الجميع ويساعد الممثل على إبراز أفضل ما عنده".

وبسؤالها عن أسباب نجاح المسلسل، أوضحت أن السبب الرئيسي هو انه عمل وطني وعن قصة حقيقة للقائد أحمد منسي الذي ضحى بحياته في سبيل الوطن، هذا بالإضافة إلي أن الشركة المنتجة للمسلسل "سنرجي" لم تبخل عليه وقدمت عملا فنيا يحمل كل مواصفات الجودة، كما أن فريق العمل قام بدوره بشكل رائع.

وأشارت دينا فؤاد إلي أن العمل شهد ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل محمد إمام وآسر ياسين وكريم محمود عبد العزيز، ويعد ذلك إضافة كبيرة للعمل، ومشاركتهم نابعة من حبهم للشخصية محور العمل الفني.

مسلسل"الاختيار" من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ويحكي قصة أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة والذي استشهد في كمين البرث بمدينة رفح المصرية أثناء التصدي لهجوم إرهابي.