أحمد السقا يهدي نوال الزغبي هدية غير متوقعة.. والجمهور يتفاعل مع الفنانة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، مساء الثلاثاء، ضيفة على برنامج المسابقات والتحديات "اغلب السقا"، مع النجم المصري أحمد السقا، وبصحبة الفنانة رزان مغربي، التي تقدم البرنامج، وتحكم بين المتسابقين.

وقدّم السقا، في بداية البرنامج هدية غير متوقعة إلى منافسته نوال الزغبي، وهي عبارة عن صورة لها داخل برواز، أخذها لها من حسابها بموقع "إنستغرام"، وعلقت الزغبي على هدية السقا، بأغنية: "يا جدع يا جدع يا جدع.. أنا حبيتك يا جدع".

وظهرت نوال الزغبي بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تيشيرت أبيض ونسقت معه جاكيت جينز أسود اللون مع بنطال كحلي، ووضعت مكياجا هادئا تناسب مع لون بشرتها وأبرز جمال ملامحها.

وكالعادة، انتصر النجم أحمد السقا على منافسته نوال الزغبي، وذلك لتكرار بعض الألعاب عليه خلال الأيام الماضية، ما زاده خبرة عنها، إلا أن نوال فازت على السقا في أول تحديات البرنامج، حينما طُلب منهما تركيب 25 لمبة بسرعة فائقة وتفوقت نوال على السقا بكل سهولة، ثم فازت في لعبة "الاسبكتا"، وبعدها انتصر السقا بكافة التحديات الأخرى.

Advertisements

وخفّت نغمة النقد والهجوم على برنامج "اغلب السقا"، بسبب استضافة النجمة نوال الزغبي، التي ضجت وسائل التواصل بالإشادة بها وبخفة دمها وظلها وروحها المقبولة بشكل كبير.

وتفاعل المتابعون مع برنامج "اغلب السقا"، وضيفته نوال الزغبي، وعلّق بعضهم، قائلين: "‏كتير كيوت وحركاتها مهضومة نوال الزغبي"، و"‏كلّو كوم.. وجمال نوال كوم تاني"، و"نوال يا ريت إنتي تعملي هيك برنامج مسابقات.. ما معقول شو مهضومة"، و"نوال كتلة هضامه تمشي على الأرض"، و"مقدمة ولا أروع لأحلى فنانة مهضومة كلها حلاوة بنت الجبل ‎نوال الزغبي حلقه قويه وروحك المرحة طاغية على الأجواء".

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة منافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، وتضاف إلى ذلك مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.