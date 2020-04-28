نجلاء بدر تتصدر بسبب صورها مع أحمد صلاح.. وتحذير لنجمات الصف الأول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت الفنانة نجلاء بدر حديث الجمهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وعمليات البحث عبر غوغل في السعودية ومصر، بسبب مشاركتها في مسلسلي "الفتوة" و"البرنس"، كما خطفت الأضواء بأدائها وتمثيلها.

وتداول الجمهور بشكل واسع وتحديدًا المغردين السعوديين المتفاعلين مع نجلاء بدر صورًا لها مع الفنان أحمد صلاح حسني، حيث يشاركها الأخير في مسلسل "الفتوة"، وظهر الثنائي خلال كواليس تصوير مسلسلهما الذي يؤدي بطولته ياسر جلال.

وتجسد بدر في المسلسل دور "جميلة" والتي يحبها عزمي أبو شديد، الذي يجسد دوره أحمد صلاح، ويرغب في الزواج منها. وارتدت الفنانة المصرية في إطلالتها ملابس لافتة وتقف إلى جانب أبو شديد.

وتدور أحداث مسلسل "الفتوة" في فترة زمنية تسيطر فيها شخصية الفتوة على الأحياء الشعبية وتدير أمورها، حيث يقوم الفنان ياسر جلال، بطل المسلسل، بشخصية حسن الجبالي، وتجسد الفنانة نجلاء بدر شخصية جميلة، التي يرغب عزمي أبو شديد في الزواج منها، إلا أن قلبها يميل إلى حسن الجبالي وتحبه.

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المشاركون في بطولة المسلسل إلى جانب ياسر جلال، هم أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي، نجلاء بدر، مي عمر، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، عهدي صادق، وصفوة وعدد كبير من النجوم.

كما تشارك الفنانة نجلاء بدر في مسلسل "البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان، وتجسد دور زوجته، ويشارك معهما أيضا الفنانة اللبنانية نور، صفاء الطوخي، عبد العزيز مخيون، سلوى عثمان، رحاب الجمل، أحمد داش، روجينا، أحمد زاهر، وإدوارد وعدد من نجوم الفن والدراما.

وحظيت بدر بإشادة كبيرة من متابعي المسلسلين وعبروا عن إعجابهم الشديد بنجاحها في تقمص الشخصيات .

ومن بين التعليقات على صفحات السوشال ميديا بعد مشاهد الفنانة نجلاء بدر خلال حلقاتها الأولى من المسلسلين: "أداء نجلاء بدر يحذر نجمات الصف الأول"، وآخر قال: "يا بخت محمد رمضان إنه متزوج نجلاء بدر فى المسلسل"، وكتب ثالث: "كيف يكره محمد رمضان زوجته فى المسلسل؟!".

كما علقت فتاة: "خافي على نفسك يا رانيا يوسف مدام نجلاء بدر شكلها هتاكل الجو منك السنادي"، آخر يقول: "ما ينفعش عيني تبص على حد تاني في المسلسل ده غير نجلاء بدر".