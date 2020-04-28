آمال ماهر تنتصر لكبرياء المرأة بـ"اللي قادرة".. ومتابعون: صوتك عظيم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت المطربة المصرية أمال ماهر، محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لحظات قليلة من طرح أغنية التتر لمسلسل "ليه لأ" والذي تحمل عنوان "اللي قادرة".

وتقول كلمات الأغنية:"اللِي قَـادرَة عَ الــتَّحَـدِّي و عَ الــمُـواجــهَة،، واللِي قَادرَة في خُوفهَا تِـعلِن اِحتِجَـاجـهَا،، تِــبقىَ دِي هِــــيَّ الأَحَـــق،، إِنَّــهَـــا تـقُـــــول أَلـــف لَأ،،َ و لَــقِت أيَّامهَـا مِش مَـاشيَة بــ مَـزَاجــهَا،، اللِي رَافضَـــة وجُـودهَا يِبقىَ سَــدّ خَــانَة،، أو تسِـــيب حَـــدّ يعَـــامِلـها بِـــ اســتِهـانَة،، صَعـب تِـــتحَاوِط بِـ سُـور،، سَهـل لو تِـغـضَـب تِــثُــور،، كِـبـرِيَـاءها مَانِـعـهَا تِـلــعَب دُور جَــبَــانَـة،، عَــافيَة ذُوق،، طُـول مَا أَنَــا صَاحـبِة حُـقُـوق،، مِـش هَــبَان مَكـسُورَة وَلا هَـــبَان يوم ضَـعِـيفَـة،، عَــافيَة ذُوق،، شَــــايفَـة إِنِّـي مَـكَــانِي فُــوق،، واللِي عَـاشِـت مَـلِكَـة مِش هَـتعِيش وَصِيفَـة".

ولاقت الأغنية ردود فعل إيجابية بين الجمهور بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق المغردون:‏ "الأغنية دي نضيفة أوي وأمال ماهر صوتها حلو أوي..اللي عاشت ملكة مش هتعيش وصيفة".

وأضاف آخرون: "‏الأغنيه دي عظيمه وصوت أمال ماهر عظيم.. ‏أغنية آمال ماهر بتاع مسلسل ليه لأ أجمد حاجة أنا سمعتها لحد دلوقتي حرفيا وكل مرة بسمعها بتلمس قلبي كدا".

وعلق متابعون :"‏أغنية آمال ماهر الجديدة لمسلسل أمينة خليل عالمية وكلامها ومزيكتها جامدين بجد.. ‏أمال ماهر تغيب غيبتها وترجع بهيبتها اللي قادرة".. "‏حلوه أوووي أغنية أمال ماهر وأداء أمينه خليل عظمة أووي.. أوعي تبقي ضعيفة..اللي قادرة".

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من ناحية أخرى يواصل أبطال مسلسل "ليه لأ" تصوير مشاهد العمل بشكل يومي، وذلك بعد توقف المسلسل لمدة أسبوعين بسبب الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا، والذي أثر على سرعة الانتهاء من تصوير المسلسل، رغم كونه من 15 حلقة كان مقررا عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثه في 15 حلقة تكتبها مريم نعوم وتخرجها مريم أبو عوف، وبطولة أمينة خليل هاني عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقي ومحمد الشرنوبى وناردين فرج ومحسن محيي الدين وعبد الرحمن أبو زهرة ونهير أمين.

ويتناول العمل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال في الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الآباء.

وانتهت بطلة المسلسل أمينة خليل مؤخراً من تصوير 3 أفلام جديدة دفعة واحدة وهم "صاحب المقام" مع يسرا، آسر ياسين وعدد من ضيوف الشرف وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

و"توأم روحي" مع حسن الرداد وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوي وتأليف أماني السويسي وعثمان أبو لبن، و"حظر تجول" مع إلهام شاهين وأحمد مجدي وأحمد حاتم وتأليف وإخراج أمير رمسيس.