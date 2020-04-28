الفنان سامح حسين بعلق على صورته عبر "إنستجرام"

نشر الفنان سامح حسين من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة له حازت على إعجاب الآلاف .

وعلق سامح علي الصوره قائلا :" عامل فيها شرير "

فيما تفاعل مع الصورة عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي ..« ده كده ظابط مباحث مش شرير».

فيما تابعت أخرى قائلة :" بس انت اطيب واحد في الدنيا ".

وأضاف أخر "والله وحشتنا على الشاشة".

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وكان آخر أعمال سامح حسين مسرحية "المتفائل"، بمشاركة الفنانة حنان عادل التى حلت محل الفنانة سهر الصايغ.

مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.

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