أول تعليق من رامزجلال على حلقة السعودي حسن عسيري

علق الفنان رامزجلال على حلقته اليوم مع الفنان حسن عسيري ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه على "إنستجرام" من الحلقة.

وعلق:" من الهرم إلى الحرم بنحبك يا حسن يا عسيري حسن عسيري .. نورتني في #رامز_مجنون_رسمي".

وكان الفنان السعودي حسن عسيري طالب رامز جلال بعدم تنفيذ المقلب ضده قائلا «رامز جلال أحسن ممثل في مصر، وانا والله تعبت الله يكرمك خلاص كفاية لان والله ما أقدر كفاية بكرهك ورجعني مكاني لاني ما اتحمل».

وتابع الكوميديان السعودي إقرار -بعد ضغط عليه- من رامز جلال أقر أنا حسن عسيري ان رامز معايا في المسلسل القادم ببطولته ويختار المخرج وفريق العمل حسب ما يختارهم، وانا أرجوك عايز أشرف مياه وانا والله العظيم تعبت».

وتفاجأ الضحية عندما شاهد رامز جلال وهو يخرج من الصورة بعد تمزقها قائلا «الله يلعن ابليسك يا ملعون، وانت تصرفاتك أوفر»، مضيفا : «والله أنا تعبان وانت شخص مزعج فعلا، وبلاش شعري لأن عندي تصوير».

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قدم رامز جلال مقدم برنامج «رامز مجنون رسمي» ضحيته الليلة في برنامج «رامز مجنون رسمي» بأنه الكوميديان الأول في الخليج، يحب الهزار والمرح، ويحب الدعابة بشكل مستمر.

ووصف الكوميديان حسن عسيري بـ «ضحكة السعودية»، مضيفا : «بعتذر لجمهوري في السعودية والخليج العربي سامحوني لان ده أكل عيشي، لان معايا حسن عسيري في الحلقة دي اكل حراتي غبية وتاريخي شاهد عليا، راحين تجبوا حسن عسيري بعربية كيا ده بيجيب الخضار بعربية فراري».

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

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