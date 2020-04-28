محمد كريم يعلن أسباب تواجده في أمريكا وعدم حضور شهر رمضان الكريم

قال النجم محمد كريم خلال فيديو نشره عبر صفحته بموقع فيس بوك أنه متواجد حاليا في أمريكا، وكشف من خلال الفيديو أسباب عدم عودته لمصر بأنه كان يصور فيلمه الجديد هناك قبل أزمة كورونا ولكن العمل توقف مثل باقي الأعمال في هوليوود ومن المتوقع عودة الفيلم للتصوير من جديد لذلك فضل التواجد هناك ليكون جاهزا للتصوير في أي وقت.

وأشار محمد كريم إلي آنه كان يتمني قضاء شهر رمضان في مصر، لكنه لم يستطع متمنيا أن تمر أزمة كورونا علي خير وييستطيع الجميع العودة إلي العمل من جديد، وعبر كريم عن سعادته بالإجراءات التي اتخذتها مصر والدول العربية لإحتواء أزمة كورونا والتي أظهرت وعي كبير بحجم الأزمة.

وأشار إلي أن أعداد المصابين في إمريكا تخطت المليون بينما الولاية التي يتواجد فيها وهي كاليفورنيا فالاصابات هناك وصلت إلي ٤٥ ألف وفي نهاية الفيديو قدم كريم التهنئة للجميع بمناسبة الشهر الكريم متمنيا آن تعود الأمور إلي طبيعتها.

ويستكمل محمد كريم نشاطه في هوليوود بعد جولة ناجحة في الشرق الأوسط لعرض فيلمه الأمريكي A Score to Settle مع نيكولاس كيدج ، وهو الفيلم الذي يجسد محمد كريم فيه دور شخص يدعى جيمى، وهو رجل لا يخشى الموت، وهوما تطلب منه تحضيرا لشهورطويلة نظرًا لصعوبة الدور، الدور يعد بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود.

وحقق الفيلم نجاح كبير وشهدت العروض الخاصة للفيلم في مصر و السعودية و الامارات حضور محمد كريم للاطمئنان علي الفيلم ليعود بعدها إلي لوس انجلوس لأستأناف أعماله ، وكان الفيلم أقيم له عدد من العروض الخاصة في جدة والرياض بالسعودية، وفى الإمارات ، ويعتبر كريم أول نجم عربي يقام لفيلمه عرض خاص في المملكة العربية السعودية.

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