بوسي شلبي تعلق على ظهور صفاء أبو السعود

علقت الإعلامية بوسي شلبي على ظهور الإعلامية صفاء ابو السعود فى أحد الإعلانات.

وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام"ظهور صفاء ابو السعود في اعلان مستشفي الناس اسعدني كنتي وحشاني #صفاء_أبوالسعود".

صفاء ابو السعود التحقت بمعهد الكونسرفاتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967 وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج.

وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ أواخر فترة ستينات وبداية السبعينيات القرن العشرين، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال.

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طرحت في فترة من الفترات أغنية عن العيد بعنوان «أهلًا بالعيد» اصبحت أغنيتها إحدى الأغاني الرئيسية في العيد في مصر والوطن العربي.

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