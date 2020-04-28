شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور سوسن بدر بشخصية قائد فى تكتل الواحة بالحلقة 5 من "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "النهاية"، للنجم يوسف الشريف، بحديث بالمهندس زين لزوجته وترسل له صورا لابنه يحيى، وتؤكد له أنها حصلت على نقاط كثيرة من الطاقة فى عملها ثم تقطع المكالمة، ويطلب منه أحد العاملين بتكتل الواحة "أدهم" مقابلة شخصية مهمة في التكتل يتحدد عليها مصيره فى الاستمرار بالعمل معهم.

سوسن بدر ويوسف الشريف يقابل المهندس زين "يوسف الشريف" الفنانة سوسن بدر فى أول ظهور لها فى شخصية قائد بتكتل الواحة، وتناقشه وتسأله فى فكرة الطاقة وأفكار كثيرة فى بحثه، وتؤكد له أن أفكاره وهو شخصية مهم جدا بالنسبة لهم، وتطلب منه التضحية وتكشف له حقائق كثيرة عن مستقبل البشرية في ظل أزمة الطاقة، وما تفعله "انرجيكو"، فلا بد من اختصار الوقت والتحرك السريع وتخيره بين الاستمرار معهم أو الرجوع لزوجته وابنه. Advertisements

ظهور النجمة سوسن بدر في مسلسل النهاية مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.

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