شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تُدخل ابنها المصحة فى خامس حلقات "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "خيانة عهد" قيام يسرا بإدخال ابنها هشام إلى المصحة للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما بدأ تأثير انسحاب المخدرات عليه وهو ما جعله يحاول العودة مرة أخرى لجومانا مراد للحصول على جرعة من المخدرات، إلا أن يسرا استعانت ببيومي فؤاد للإمساك به ومنعه من الخروج ومن ثم نقله إلى مصحة.

وشهدت الحلقة تعرض تيام قمر "علي" للتهديد من جديد بسبب فيديوهاته الجنسية التي سجلت له بعدما أوهمه شاب أنه فتاة واستغل سذاجته وقام بتسجيل الفيديو له.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علب قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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