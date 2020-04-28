فيديو.. "الاختيار" يحقق أرقاما قياسية على يوتيوب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة مشاهدات قياسية على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة "يوتيوب"، وذلك بعد أيام من عرضه ضمن السباق الرمضاني على قناة ON. وحققت الكثير من مشاهد المسلسل أكثر من نصف مليون مشاهدة، ومن بينها مشهد للحظة اقتحام المنسي ورجال الصاعقة والمظلات وكر الإرهابيين بعد معركة شرسة. أيضًا مشهد عتاب الجندي عبد الصمد والهجوم على كمين تحت الإنشاء في العريش يوم 3 يوليو 2013، بالإضافة إلى مشهد رد فعل "أحمد المنسي" بعد حادثة رفح الأولى. Advertisements تدور أحداث المسلسل عن قصة حقيقية حول الوفاء والخيانة، حيث يتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، فيما يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل. المسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي، ويعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً يوميًا على قناة ON.

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