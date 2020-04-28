شكرا لقرائتكم خبر عن الصاعقة اتعملت للرجالة.. مخرج "الاختيار" يشيد بأعمال المونتير بالحلقة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط المخرج بيتر ميمي، الضوء على مجهودات أعمال المونتير في مسلسل الاختيار، التي ساعدت بشكل كبير في لفت انتباه المشاهدين، بإضافة الإرهابي هشام عشماوي على الأغنية الجديدة التي طرحت في حلقة اليوم عن الصاعقة المصرية.

وحرص مخرج مسلسل الاختيار، على الإشادة بأعمال المونتير التي يقوم بها "أحمد حمدي" واصفًا إياه بالمونتير الفاهم، عقب تسليط احد متابعيه الضوء على وضع صورة الإرهابي هشام عشماوي في التوقيت الصحيح من الأغنية التي طرحت في حلقة اليوم بعنوان الصاعقة المصرية للرجالة.



بيتر ميمي

وجاء المنشور الذي شاركت مخرج مسلسل الاختيار عبر حسابه كالآتي "أذكى مشهد في حلقة النهاردة أغنية (الصاعقة اتعملت للرجالة، حد ضعيف وسطنا ده محالة) وآخر جملة فيها (هانطلعه على طول من بينا، أحسن ما يكون بينا وعالة) وبعدها cut على مشهد لـ هشام عشماوي".

Advertisements

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

كما نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، المشهد الذى قام به في مسلسل الاختيار عبر حسابه على موقع إنستجرام، وكتب قائلا:" شرف كبير جداً ليّا اشتراكي كضيف في مسلسل مهم جداً و تجسيد شخصية جُندي بطل استشهد في أبشع عملية إرهابية فخور إني برد جزء بسيط جداً لا يُذكر لأرواح رجال أبطال تحية لهم ولكل شهداء الوطن شكر كبير لكل صناع هذا العمل".