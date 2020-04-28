شكرا لقرائتكم خبر عن بأكثر من 18 ألف تعليق.. مسلسل الاختيار يتصدر قائمة تريند تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل الأختيار، بطولة النجم أمير كرارة، قائمة تريند الأكثر تغريداً وتعليقاً عبر موقع تويتر، تزامناً مع عرض الحلقة الخامسة من المسلسل الأكثر شعبية في السباق الرمضاني، والذي يجسد بطولات الشهيد أحمد صابر منسي.

وسرعان ما تصدر المسلسل قائمة الأكثر تغريداً بأكثر من 18 ألف تغريدة خلال دقائق من انتهاء الحلقة الخامسة، التي تضمنت نشر اعترافات الإرهابي هشام العشماوي باستهدافه وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.



تريند الاختيار

يشار إلى أن الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة الذى يعرض على شاشة ON شهدت أحداثا متسارعة، حيث اعترف والد المنسى "أحمد فؤاد سليم" لأمير كرارة، أنه أجرى فحوصات وتحاليل وكشفت أنه مصاب بسرطان الكبد، وطلب منه ألا يخبر أحداً، كما أعطاه ورقة تحتوى على وصيته وطلب منه تنفيذها عقب وفاته.

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وعلى جانب آخر، عاد عشماوى لمصر بعد أن أتم اتفاقه للانضمام لجبهة النصرة مع أبو مصعب "إيهاب فهمى"، فضلا عن مقابلته مع أبو بكر البغدادى، كما تطرقت الحلقة لمشاهد حية من حصار رابعة العدوية إبان حكم الجماعة الإرهابية، وتشجيع عمشاوى "أحمد العوضى" لعائلته للنزول إلى ميدان رابعة، حيث اعتبره يوما للتاريخ.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.