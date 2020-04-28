شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل يزيل الستار عن الملامح الأولى للموسم السابع والأخير من Agents of S.H.I.E.L.D والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة مارفل التريلر الأول من الموسم السابع والأخير لمسلسل Agents of S.H.I.E.L.D، المقرر طرحه فى مايو المقبل عبر شبكة ABC الأمريكية.

ويتضمن الموسم الجديد من المسلسل 13 حلقة يتم طرحها بشكل متتال، المسلسل من بطولة النجم كلارك كريج، ويدور حول فريق الدرع المنوط بحماية البشرية من خطر الأبطال الخارقين، وكانت قد انضمت الممثلة التايلندية فلورنس فايفر، للعمل من الموسم الخامس.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والخيال العلمى، وتم عرض الموسم الأول منه عام 2013، وهو من تأليف جاك كيربى وإخراج بوبى روث، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم كلارك كريج، إليزابيث ايستينسن، شارلى ويب.

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قصة المسلسل تدور فى إطار من الأكشن بعد معركة نيويورك التى قام فيها "الخارقون" بالكثير من التدمير وتهديد حياة المدنيين ما جعلهم خطرًا على البلاد ومع القوة التى يمتلكها أولئك الخارقون والقوة اللازمة لمحاربتهم فإن ذلك الخطر قد يدمر كل شىء، ومن أجل ذلك يقوم "فيل كولسون" المسئول فى "قسم التدخل والتنفيذ والتخطيط الاستراتيجى الوطني" المعروف بالدرع بتكوين فريق مختار بعناية من أجل أن يقوموا بمواجهة أى خطر محتمل، ومع الأحداث التى أصبحت تتصاعد سريعًا وتصبح أكثر خطرًا بسبب الأفعال التى يقوم بها الخارقون الأشرار، ويجب على فريق الدرع وضع حد لهم.