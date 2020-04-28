عرض فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker أون لاين

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الفيلم نجح في تحقيق إيرادات بلغت مليارا و109 ملايين دولار في سباق شباك التذاكر الأخير قبل إزالته من دور العرض السينمائي والعمل من إنتاج شركتى سونى وLucasfilm.
فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker عرض في 19 ديسمبر الماضي فى إنجلترا، والفيلم الجديد من إخراج جاي جاي أبرامز، ويدير فريق من الممثلين والمحاربين القدامى من سلسلة Star Wars حرب النجوم وهم ديزي ريدلي (ري)، وآدم درايفر (كيلو رين)، وجون بويجا (الفنلندي)، وأوسكار إسحاق (بو داميرون)، ولوبيتا نيونجو (ماز كاناتا)، دومنال جليسون (جنرال هوكس)، كيلي ماري تران (روز تيكو)، جوناس سوتامو (تشوباوكا)، بيلي لورد (الملازم أول)، جريج جرونبرج (سناب ويكسلي)، مارك هاميل (لوك سكاي ووكر)، لوك أنتوني دانييلز (سي -3PO)، بيلي دي ويليامز (لاندو كالريسيان) وكاري فيشر (ليا أورجانا) بالإضافة إلى إضافات جديدة ناعومي آكي (ليدي ماكبث)، ريتشارد إي جرانت (لوجان)، دومينيك موناجان (لوست)، وكيري راسل (الأمريكيون).
الفيلم يدور حول مواجهة المقاومة الباقية من الدرجة الأولى مرة جديدة فى الفصل الأخير من ملحمة Skywalker، وكانت قد أعلنت شركة "Sony" للإنتاج السينمائى، عن طرح جزأين من فيلم الأكشن والخيال العلمى Venom، بطولة النجم العالمى توم هاردي، بعد نجاح الجزء الأول بشكل كبير وتحقيقه إيرادات تخطت الـ 750 مليون دولار.
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