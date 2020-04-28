شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى تغير فى العامين؟.. أمير طعيمة من سب محمد رمضان للتصفيق له بحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى فجر السبت 2 يونيو عام 2018 فاجأ الشاعر الغنائى أمير طعيمة متابعيه على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بتوجيه السباب للفنان محمد رمضان، معترضا على ما كتبه الأخير عبر صفحته الخاصة على إنستجرام، بأنه الأكثر مشاهدة على مسلسه الرمضانى الذى قدمه آنذاك وهو "نسر الصعيد"، منتقدا بشدة ما يقوم به رمضان بنشر صور لسيارته الفيرارى وفيلته.

لم تكن وجهة نظر الشاعر أمير طعيمة عن محمد رمضان مجرد انتقاد لفعل بعينه، بل كانت آراؤه عنه قاسية للغاية بل وصادمة، وصلت لحد السباب والتقليل من شأنه، حيث جاء في البوست الذى كتبه طعيمة الآتى:

"فى إهانة واضحة ومباشرة لكل من شارك فى الموسم الرمضانى الحالى، تخيل الموسم ده شارك فيه عادل إمام ويحيى الفخرانى، وغيرهم ممن سبقوه، ومن هم من جيله ومن هم من يفوقوه فى الموهبة وفى احترام زملائهم، وكمان مشغل أغنية بتقول إنه رقم واحد وكلام كتير لا يحمل أى احترام للمنافسين".

وتابع طعيمة: "أتمنى من أصدقائى الممثلين اللى هيقروا البوست ده أو هيوصلهم إنهم يمتنعوا عن مشاركة آل باتشينو الجيل فى أعمال مستقبلية احتراما لأنفسهم ولجمهورهم حتى يعود لصوابه، خاصة أن محمد رمضان عادة ما ينسب النجاح لنفسه فقط".

ووجه أمير طعيمة كلامه لمحمد رمضان قائلا: "عزيزى محمد رمضان، عاصرت أحمد زكى ومحمود عبد العزيز وعادل إمام ونور الشريف وأعرف عن قرب عمرو دياب ومنير وغيرهم، وفى حياتى ما شفتش فنان منهم قال على نفسه رقم (1) إلا أنت، أما فيلتك وعربياتك فعايز أقولك أن فنان زى عمرو دياب مثلا ممكن يشترى كل أملاكك دى بشغل سنة واحدة وعمرنا ما شفناه بيتباهى أمام جمهوره بما يملك".

وأضاف طعيمة: "نصيحة من شخص هتقرا ما كتبه وهيبقى عدوك وده شىء لا يعنينى: من تواضع لله رفعه، احترم زمايلك واحترم إن فيه ناس بتحبك ممكن تكون بتنام من غير عشا وبطل الجو ده لأنه عيب ولا يمت للفن الحقيقى بصلة".

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خلال الدقائق الماضية نشر الفنان محمد رمضان فيديو قصير يتضمن أحد مشاهد الحلقة الرابعة من مسلسله الرمضانى "البرنس"، عبر صفحته الخاصة على إنستجرام، المشهد عبارة عن استخدامه "لمسدس ميه" كتهديد للفنان محمد عبد العظيم، وعلق عليه رمضان بإيموشن ضحك مع مسدس ميه".

المفارقة أنه بجانب التعليقات التي انهالت على فيديو محمد رمضان من جمهوره ومحبيه، كان للشاعر أمير تعليق رأى آخر في محمد رمضان غير الذى كتبه قبل عامين من الآن، حيث علق "طعيمة" على فيديو رمضان بإيموشن عبارة عن تصفيقات كثيرة للغاية.