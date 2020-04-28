شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "صفعتين وشلوت" من محمد رمضان لرحاب الجمل فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل المخرج محمد سامي تقديم أحداث الملحمة الدرامية الاجتماعية لمسلسل "البرنس"، حيث تصاعدت أحداث المواجهة بين بطل العمل الفنان محمد رمضان "رضوان البرنس" وبين أشقائه عقب إعلانه لهم ببيع والدهم له المنزل الذي يعيشون فيه قبل وفاته وهو ما أفسد خطة أشقائه في بيعه مقابل 10 ملايين جنيه و3 شقق كانوا ينوون توزيعها كميراث لهم من والدهم الفنان القدير عبد العزيز مخيون"حامد البرنس" .

وتتزايد وتيرة الصراع بين الأشقاء من أجل التكالب على ميراث والدهم "حامد البرنس" وكانت أبرز مشاهد الحلقة الرابعة مشاجرة رحاب الجمل"عبير البرنس" مع نجلاء بدر زوجة أخيها محمد رمضان "رضوان البرنس" في مشهد ملىء بالكره وقسوة القلب - قدمته الجمل بواقعية - حيث تعدت عليها وعلى نجلها الطفل وسط محاولات فاشلة من والدتها سلوى عثمان وشقيقتها ريم سامي "نورا البرنس" لصدها.. ليختتم المشهد أخيها رضوان البرنس بصفعتين على وجهها ودفعة بقدمه "شلوت" عقب تهديدها له بقتل زوجته وأبنائه.

كما اختتمت الحلقة بفكرة شيطانية من روجينا المعلمة تاجرة الممنوعات والزوجة الثانية لأحمد زاهر"فتحي البرنس" الذي يفكر في كيفية التخلص من أخيه "رضوان البرنس" انتقاما منه للاستيلاء على منزل والدهم.. حيث طالبته روجينا بالتخلص من أخيه "رضوان" وزوجته وأبنائه جميعا كي يعود لهم ميراث والدهم في المنزل.

كما تخللت الحلقة الرابعة مشهد يوضح فهم "رضوان البرنس" لمدى الشر الذي يكمن في أشقائه على رأسهم أحمد زاهر "فتحي البرنس" ومحمد علاء "ياسر البرنس" مروجا الممنوعات، ويريدان الميراث لتوسيع نشاطهما ورحاب الجمل "عبير البرنس" التي تريد الميراث لجعل زوجها منكسرا دائما أمامها.. بالإضافة إلى إدوارد "عبد المحسن البرنس" الذي يريد الميراث لعمل ملهى ليلي لزوجته الراقصة، وأحمد داش "عادل البرنس" متعاطى المخدرات.

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وكشف رضوان البرنس الجانب الطيب في أسرته وتمثله أخته ريم سامي "نورا البرنس" ودنيا عبد العزيز الصيدلانية "شيماء" زوجة أخيه "فتحي البرنس" بأنه إذا أعطى جميع الميراث في المنزل لإخوته لن يكتفوا وسيقومون بإيذائه وإيذاء من حولهم في رده على شيماء التي نصحته بأنه من العقل إذا كان يحمل شخص طعام أن يلقى بعضه للكلاب التي تنبح عليه كى يأمن عضهم.. فكان رد رضوان بأن اخوته أسوأ من هذه الكلاب لأن الكلاب قد تكتفى بما أخذته لكن اخوته لكن يكتفوا حتى لو اخذوا كل شيء.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.