شكرا لقرائتكم خبر عن ريس ويذرسبون تستمتع بركوب الدراجة مع ابنها تينيسي فى ماليبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوريين النجمة ريس ويذرسبون وهي تستمتع بركوب الدراجة بصحبة أبنها تينيسي البالغ من العمر سبع سنوات، وذلك في ماليبو، وحرصت ريس على الالتزام بقواعد السلامة من فيروس كورونا، حيث ارتدت الكمامة اثناء ركوبها الدراجة بصحبة ابنها.

من جانب آخر تقوم ريس ويذرسبون ببطولة الجزء الثاني من فيلم الأنيميشن Sing وهو الفيلم الذى يضم العديد من الشخصيات الملهمة منها القرد جونى، وشخصية الخنزيرة روزيتا التى قدمت دورها ريس ويذرسبون، واستطاعت أن توفق بين أطفالها وعددهم عشرة وبين تدريباتها على الغناء لتحقيق حلمها، وبالفعل نجحت وأصبح زوجها فخورًا بها، أيضًا تورى كيلى التى قدمت دور الفيلة "مينا" الفيلة الخجولة التى تحمل موهبة دفينة ولكن الخجل والخوف يحرمها من توصيل صوتها إلى العالم أجمع إلا أنها تستطيع أن تتغلب على خوفها ورهبتها وتبهر الجماهير بموهبتها وبصوتها العبقرى، وسكارليت جوهانسن الذى قدمت دور "أش" وخذلها حبيبها وحولت الألم والحزن إلى طاقة إيجابية وأثبتت نفسها بعد الإحباط.

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الفيلم من بطولة سكارليت جوهانسون، ريس ويذرسبون وسيث ماكفارلن والنجم ماثيو ماكونهى تارون إيجرتون وتورى كيلى ومن تأليف وإخراج جارث جينينجز.

تدور أحداثه فى عالم الحيوانات، إذ يحاول "Buster Moon" الذى يجسده ماثيو ماكونهى، إقامة مسابقة للغناء فى المدينة بمشاركة جميع الموجودين بها.