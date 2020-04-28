شكرا لقرائتكم خبر عن مى نور الشريف تحتفل بعيد ميلاد والدها الراحل: كل سنة وأنت حبيبى يا بابى فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة مي نور الشريف على الاحتفال بذكرى ميلاد والدها الراحل نور الشريف، بمجموعة صور له من دولاب الذكريات، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وكتبت ابنة الفنان الراحل: "كل سنة وأنت حبيبي يا بابي في الجنة إن شاء الله ربنا يرحمك ويغفر لك، وفى الجنة إن شاء الله والفردوس الأعلى برحمته وكرمه، واحشني جدا، النهاردة عيد ميلاد حبيبي دائما نور الشريف.. رجاء الفاتحة".

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وتحل اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل، ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، الذى رحل في 11 أغسطس عام 2015، تاركاً أرشيفا كبيرا في عالم السينما والدراما كأحد أبرز نجوم عصره.

وآخر أعمال الراحل نور الشريف في السينما كان فيلم "بتوقيت القاهرة" مع ميرفت أمين وسمير صبرى وكندة علوش وشريف رمزي وآيتن عامر، وكريم قاسم وآخرين ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.



حساب مى نور الشريف على إنستجرام

يدور الفيلم في إطار اجتماعي إنساني حول 6 شخصيات رئيسية تروى 3 قصص مختلفة فيما بينهم، ويشارك فى بطولته سمير صبري، ميرفت أمين، درة، شريف رمزى، أيتن عامر، تأليف وإخراج أمير رمسيس.



مى نور الشريف تحتفل بعيد ميلاد والدها

وتغيب مى نور الشريف منذ 3 أعوام عن الساحة الفنية، وتحديدا منذ عرض مسلسل "اللهم إنى صائم"، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.