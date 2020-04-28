كنتي وحشاني.. بوسي شلبي تعلق على ظهور صفاء أبو السعود في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
علقت الإعلامية بوسي شلبي، على ظهور الفنانة صفاء أبو السعود في إعلان مستشفى الناس، الذي يعرض على القنوات الفضائية حاليًا.
وكتبت "بوسي"، عبر حسابها بـ"إنستجرام": " ظهور صفاء أبو السعود في إعلان مستشفى الناس أسعدني كنتي وحشاني".
الفنانة صفاء أبو السعود، شاركت في العديد من الأعمال السينمائية بداية من الستينات مرورا بالسبعينيات، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال، منها أغنية "أهلا بالعيد"، والتي تعد إحدى الأغنيات المرتبطة بالعيد في مصر والوطن العربي.
وقدمت مجموعة من الأفلام السينمائية والتليفزيونية منها "البحث عن المتاعب" و"التماسيح والنيل".
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