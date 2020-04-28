أنا صاحبة حقوق.. آمال ماهر تتصدر "تويتر" بعد طرح أغنية "اللي قادرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر اسم الفنانة آمال ماهر قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا، عبر "تويتر"، بعد طرح أغنية "اللي قادرة"، تتر مسلسل "ليه لأ"، المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك عبر MBC مصر.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الأغنية، وحرصوا على الإشادة بها من خلال "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي: "الأغنية دي نضيفة أوي وآمال ماهر صوتها حلو اوي، "اللي عاشت ملكة مش هتعيش وصيفة"، أغنية آمال ماهر بتاع مسلسل ليه لأ أجمد حاجة أنا سمعتها لحد دلوقتي حرفيا وكل مرة بسمعها بتلمس قلبي كدا"، آمال ماهر عملت أغنية مسمعناش زيها".

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ومن جانبها شاركت آمال ماهر في الهاشتاج بتعليق يتضمن بعض كلمات الأغنية: "عافية ذوق، طول ما أنا صاحبة حقوق، مش هبان مكسورة ولا هبان يوم ضعيفة".

أغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله، ألحان وتوزيع خالد عز، جيتار أحمد حسين.

مسلسل "ليه لأ"، يشارك به عدد كبير من النجوم أبرزهم أمينة خليل، هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج E producers عبد الله أبو الفتوح، ومن تأليف مريم نعوم.