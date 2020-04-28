عيد ميلاد حبيبي.. مي نور الشريف تُحيي ذكرى ميلاد والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة مي نور الشريف، على إحياء ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل، من خلال نشر صورة له عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وأرفقت "مي"، الصورة بكلمات مؤثرة، إذ قالت: "كل سنة وإنت حبيبي يا بابي في الجنة إن شاء الله ربنا يرحمك و يغفرلك وفي الفردوس الأعلى برحمته وكرمه، واحشني جدا، النهاردة عيد ميلاد حبيبي دائما نور الشريف".

آخر أعمال الفنانة مي نور الشريف مسلسل "اللهم إني صائم"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.