شهيرة عن مسلسلات رمضان:"امتى نصلي ونقرأ قرآن؟ "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

عقبت الفنانة شهيرة على الأعمال الدرامية التي تعرض حاليًا بالماراثون الرمضاني، مؤكدة أن أغلبية هذه الأعمال جيدة، وتستحق المشاهدة، ولكن تزامن عرض هذه الأعمال مع الشهر الكريم يسبب لها مشكلة.

ووجهت شهيرة، رسالة لجمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "عندي مشكلة الأعمال الدرامية السنة دي معظمها مستواها جيد وتستحق ‏المشاهدة بس إحنا في رمضان الشهر الكريم اللي بييجي مرة واحدة في السنة ربنا أعطانا فرصة فيها للتقرب أكتر والتفرغ لأنواع ‏العبادة ولزيادة حسناتنا مش لمشاهدة 4 أو 5 أعمال في اليوم".‏

وأضافت: صدق (عز وجل) عندما قال: "أيَّامًا مَعدُودَاتٍ" مش مصدقة إننا نهدر الوقت كده طيب إمتي نصلي ونقرأ قرآن وتراويح ودعاء ‏وتضرع ومناجاة وخاصة في الأيام الصعبة دي؟ محتاجين نركز شوية ليرفع عنا الغمة‎ ‎كفاية مشاهدة عمل أو اتنين والباقي بعد ‏رمضان مش هيطيروا والله نراجع نفسنا وقدامنا لسه الفرصة وليتنافس المتنافسون.‏‎ ‎