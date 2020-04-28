"قال تعتزل قال".. كيف تفاعل الجمهور مع صور خالد النبوي الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان خالد النبوي جمهوره ومتابعيه، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورا جديدة له، ظهر خلالها مرتديًا بدلة بيضاء.

وانتهز الجمهور فرصة مشاركة النبوي بهذه الصور، وانهالت عليه تعليقات عن أزمته الأخيرة في مسلسل "لما كنا صغيرين"، وجاءت التعليقات كالتالي: "قال تعتزل قال.. هو أصلًا يعني تمثيل من غيرك، على وضعك يا عالمي يا رجولة، السهل الممتنع في الأداء والدقة والاحترام، برنس الفن المصرى، إنت فى حتة تانية لوحدك".

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم ورفضهم لظهور الفنان خالد النبوي في مكانة متراجعة على الملصق الدعائي الخاص بمسلسل "لما كنا صغيرين"، بعد الفنانة ريهام حجاج، مؤكدين أن تاريخ ومسيرة خالد وموهبته أهم وأكبر وتجعله يستحق أن يتصدر الأفيش.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نبيل عيسى، نسرين أمين، كريم قاسم ومحمود حجازي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي، إنتاج أحمد عبدالعاطي.