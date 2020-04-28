تراند اليوم : الخليج احتفاء بأم هارون.. وسوريا انتهاك للشهيدات في مسلسل بوليسي

ففي الوقت الذي تحتفي فيه الدراما الخليجية بملسلسل " أم هارون" و" مخرج 7"، الذي يروّج للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ولقي غضبا واسعا في المجتمع الخليجي، كان للداراما السورية شأنا آخر في موسمها الرمضاني.
المسلسل السوري مقابلة مع السيد آدم تم فيه عرض صورة للشهيدة "رحاب العلاوي" ابنة ديرالزور والتي قتلها بشار في السجن بعد التعذيب.
الناشط السوري عمر مدنية نشر صورة للشهيدة الراحلة وعلق عليها بالقول : " الفنانون الموالون لنظام الأسد وصلت الوقاحة بهم للزج والمتاجرة بصور ضحايا التعذيب في معتقلات سيدهم بشار الأسد وتقديمها كمادة فنية وتسلية للمشاهدين".
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا لقطات من المسلسل السوري ، حيث ظهرت فيها صورة الشهيدة “رحاب علاوي ابنة دير الزور، التي قتلها نظام الأسد تحت التعذيب.
ولم تستخدم الصورة لعرض مجازر وجرائم نظام بشار، إنما عرضت في المسلسل البوليسي على أنها فتاة مصرية تعيش في سوريا وتم قتلها وسرقة أعضائها ودفنها من قبل أحد المجرمين.
يذكر أن الشهيدة رحاب علاوي تنحدر من محافظة دير الزور، وهي من مواليد عام 1989، وكانت طالبة في كلية الهندسة المدنية بدمشق.
وقامت قوات بشار باعتقالها عام ٢٠١٣، على خلفية نشاطها الثوري السلمي، وانقطعت أخبارها، ليتم تسريب صورتها عام ٢٠١٥ بين صور المعتقلين الذين كشف عنهم المنشق قيصر ليتعرف عليها ذويها من خلال الصورة، التي تم الكشف عنها.