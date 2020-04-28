تراند اليوم : منهم إيدي كوهين.. إسرائيليون يفضحون " أم هارون".. ويكشفون هذه المفاجأة

كشف صحفي إسرائيلي عن حقيقة يتم تغييرها داخل مسلسل أم هارون المثير للجدل، والذي يذاع في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال الصحفي الإسرائيلي مهدي مجيد، إن الشخصية الحقيقية لأم هارون التي تجسدها الفنانة الكويتية حياة الفهد، هي شخصية عراقية تدعى "أم شاؤول".

وأضاف مجيد أن المرأة اليهودية التي تدعى "أم شاؤول " هي عراقية الأصل ومن مدينة البصرة، وأنها ليست كويتية كما يذكر المسلسل.

وثير مسلسل أم هارون جدلا واسعا ، في الشارع العربي، حيث اتهمه البعض بأنه يروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

يذكر أيضا أن الصحفي إيدي كوهين فضح أهداف مسلسل أم هارون مبكرا ومن أول الحلقات.

وكان كوهين قد كتب تغريدة بعد يومين من تقرير إخباري عرضه التلفزيون الإسرائيلي عن المسلسل الذي كشف أطماع اليهود بالخليج ، وما يخططون له من قيام دولة إسرائيل الكبرى من المحيط إلى الخليج.

وكانت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها إسرائيل بالعربية قد ثمّنت الدور الذي يؤديه مسلسل " أم هارون".

وعلقت بالقول : " بعد تغييب يهود الدول العربية من الخطاب العربي قد يتفاجأ الجيل الحالي من الرموز اليهودية في سياق الحضور اليهودي في هذه الدول والخليج في المسلسل أم هارون في تاريخ من المواطنة المتساوية".

وتابعت : نتمنى أن يفتح هذا المسلسل "شهية الآخرين لرواية جوانب أخرى من تاريخ غني في المواسم القادمة".





