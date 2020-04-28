الارشيف / فن ومشاهير

تراند اليوم : فيروس كورونا يفجع فنان شهير ويخطف أرواح اثنين من أقاربه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements


نشر النجم العالمى البريطاني من أصل باكستاني ريز أحمد تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيها عن حزنه الشديد لفقدانه اثنين من أقاربه بسبب فيروس

وعبر ريز عن حزنه الكبير لذلك متمنيا على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ان ينتهي هذا الوباء.


يذكر ان ريز كشف مؤخرا عن التمييز الذي تم معاملته به في مطارات الولايات المتحدة الأميركية.

وقال إنه فوّت حضور مؤتمر صحفي سابقا بـ شيكاغو للاحتفال بفيلمه وذلك بسبب التنميط العرقي الذي أخره عن رحلته وفق ما أفاد موقع هوليوود ريبورتر.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا