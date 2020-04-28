تراند اليوم : فيروس كورونا يفجع فنان شهير ويخطف أرواح اثنين من أقاربه



نشر النجم العالمى البريطاني من أصل باكستاني ريز أحمد تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيها عن حزنه الشديد لفقدانه اثنين من أقاربه بسبب فيروس كورونا.

وعبر ريز عن حزنه الكبير لذلك متمنيا على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ان ينتهي هذا الوباء.



يذكر ان ريز كشف مؤخرا عن التمييز الذي تم معاملته به في مطارات الولايات المتحدة الأميركية.

وقال إنه فوّت حضور مؤتمر صحفي سابقا بـ شيكاغو للاحتفال بفيلمه وذلك بسبب التنميط العرقي الذي أخره عن رحلته وفق ما أفاد موقع هوليوود ريبورتر.