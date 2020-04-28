عادل إمام: سلامتكم أهم من مغادرة المنزل

أكد الفنان عادل إمام، أهمية أن يلزم الناس البيوت، والالتزام بتعليمات الدولة من أجل سلامتهم، حتى نتخطى أزمة وباء كورونا، خاصة وأن الحكومة المصرية اتخذت الاحتياطات الضرورية لمحاصرة هذا الوباء، ووفرت الرعاية الصحية اللازمة لعلاج المرضى، والدليل على ذلك نسبة المتعافين، ولكن يبقى الدور علينا حتى تكتمل خطة المواجهة ونتخطى هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة.

وشدد الزعيم، في تصريحات صحفية، على دور الفن الجاد والمحترم فى لم شمل الأسرة المصرية ومساعدتهم على الجلوس فى البيوت خلال فترة الشهر الكريم حول الشاشات، وهذا ما كان يشجعه هو وفريق "فلانتينو" حتى ينتهوا من التصوير فى وقت مبكر.

وأشاد عادل إمام بفريق عمل مسلسله، وقال: "لايمكن أن يحقق الهدف المطلوب من

المسلسل إلا بتعاون كل الممثلين، وقد كانت الأجواء مرحة ومريحة خلال التصوير، الذى كان عبارة عن مباراة تنافسية فى الإجادة من أجل متعة الجمهور، وتقديم مسلسل تجتمع حوله كل العائلة المصرية والعربية".وأضاف أن الشركة المنتجة وفرت كل ما يساعد على النجاح والإجادة، إضافة إلى روعة الورق الذى كتبه أيمن بهجت قمر، وقيادة المايسترو رامى إمام، ولتفت إلى أنه عندما يقول ذلك فهو ليس تحيزاً ولكن ردود أفعال الجمهور حول المسلسل المعروض على القنوات المصرية والعربية تؤكد ذلك.وحول إذا ما كان هناك عملاً جديداً يستعد له قال عادل إمام إنه تعود بعد كل عمل أن يأخذ فترة راحة واستجمام، لمتابعة ردود فعل الجمهور والنقاد حول العمل الذى انتهى منه، وعن عودته للسينما أكد أنه حالياً لا يفكر فى السينما، وأنه يكتفى بلقاء الجمهور السنوي من خلال الدراما التلفزيونية التى تذهب للجمهور إلى بيته، بديلاً عن السينما التى تتطلب أن يذهب الناس إليها، وهذا أصبح أمراً صعباً فى ظل الظروف الحالية.مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو، الذي يمتلك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز، ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.