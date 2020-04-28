نجل أكرم حسني مُدمن لبان في خامس حلقات "رجالة البيت"

تبدأ أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل الرمضاني "رجالة البيت" بتعاون بيومي فؤاد (عيد) مع أحمد فهمي (تيمون)، أكرم حسني (بومبا) في صناعة اللبان حتى يتمكنوا من منافسة آيتن عامر (المعلمة سمارة).

وتشهد الحلقة تغير حال تيمون وبومبا للأفضل، حيث يظهر تيمون راكباً سيارة فارهة، وبومبا داخل فيلته الجديدة، وكل ذلك

من وراء تجارة اللبان.

وتتابع الحلقة بسيطرة تيمون وبومبا على السوق، وتأثر بضاعة المعلمة سمارة وتخزينها في المخازن.

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وخلال الحلقة يكتشف بومبا بإن ابنه "شكر" يعاني من إدمان اللبان، ويتعرض لصدمة كبيرة أيضًا بعد معرفته بأن ويزو (تهاني) تعاني من تسوس

السنان.

يذكر أن مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول.

وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.