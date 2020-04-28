ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام عالمية ان النجم العالمي ​ذا ويكند​سيطرح أغنية جديدة بعنوان "A Starboy is Born"، وذلك ضمن مسلسل "American Dad"، وقد عبّر الجمهور عن تشوقهم للأغنية.

الجدير ذكره ان ذا ويكند اعترف مؤخرا بأنه كان على علاقة مد وجذر مع المخدرات الا انه اليوم بعيدا عنها وفي طريقه الى الشفاء الكامل. ووضح سبب لجوئه الى المخدرات على الرغم من النجاحات التي يحققها فقال: "لدي علاقة غير مباشرة بها. إنها لا تستهلك حياتي ولكنها تساعدني أحيانًا على فتح عقلي لكي أكون مخلوقًا ، لكن عندما أحيي الحفلات او اسجل في الستوديو فأكون متيقظ تمامًا وأحاول أن لا أشرب الخمر ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هكذا سيطرح ذا ويكند اغنيته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.