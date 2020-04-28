محمد عدوية يطرح "اقبل دعائي"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​محمد عدوية​ دعاء ديني بعنوان "​اقبل دعائي​"، وذلك على قناته الرسمية على يوتيوب بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، من كلمات اسلام فتحي والحان اسماعيل عبده.

الجدير ذكره ان محمد عدوية قدّم مؤخرا شارة مسلسل "عمر ودياب" تحمل عنوان "آه يا سبع صنايع"، وهي من توزيع والحان أحمد طارق يحيى.

مسلسل " عمر ودياب" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التوني، وبطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ونهال عنبرو محسن منصور إضافة إلى ضيوف الشرف صلاح عبد الله وأوس أوس وأحمد عبد وآخرين.

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