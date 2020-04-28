ماغي بو غصن تشيد بأداء قيس الشيخ نجيب والأخير يرد

ميرنا وليد - بيروت - اشادت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ بأداء الممثل السوري ​قيس الشيخ نجيب​ في مسلسل "​أولاد آدم​" الذي يخوض بطولته الى جانبها.

وكتبت ماغي على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "قيس الشيخ نجيب عين واحدة عّم تغزل غزل وتحكي حكي. قديش لاعب حلو وشاغل على شخصية جديدة مفاجاة للكل. من قلبي بهنيك صديقي".

بدوره رد قيس عليها بالقول: "شكرا يا مغموغة الغالية وانتي النار الهادية يلي مخبية مفاجآت كبيرة وانا كمان من قلبي بهنيكي".

الجدير ذكره ان مسلسل "أولاد آدم" الذي يشارك فيه ايضا الممثل السوري مكسيم خليل والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة تصدّر قوائم العبارات الاكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان خلال اول 3 ليالي من عرض العمل.

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