مي نور الشريف تحيي ذكرى ميلاد والدها الراحل-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية مي ​نور الشريف​ صور لوالدها الراحل الممثل المصري نور الشريف بمناسبة عيد ميلاده، وذلك على صفحتها الخاصة.

وعلّقت مي على الصورة: "كل سنة وأنت حبيبي يا بابي في الجنة إن شاء الله ربنا يرحمك ويغفر لك و في الجنة إن شاء الله والفردوس الأعلى برحمته وكرمه. واحشني جدا. النهارده عيد ميلاد حبيبي دائما نور الشريف. رجاء الفاتحة".

الجدير بالذكر ان مي غائبة في هذه الفترة عن الأعمال الدرامية المصرية، اذ ان آخر اعمالها كان مسلسل "اللهم إني صائم" الى جانب الممثل المصري مصطفى شعبان، والذي كان قد عُرض في دراما رمضان 2017.

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